Мир 05 июля 2023, 21:58 Принимать Украину в НАТО по частям предложили в Германии Немецкий политик Рот: Украину по частям нужно принимать в НАТО Freepik

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Украину нужно принимать в Североатлантический альянс по частям. Такую идею предложил глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот в беседе с газетой Zeit

Он заявил, что основы выступления Украины в НАТО необходимо более «широко толковать».

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«Я бы не стал делать условием приема в НАТО идеальный мир (на всей территории страны)», — подчеркнул он.

Как отметил Рот, подконтрольные киевскому режиму регионы нужно как можно скорее принять в альянс. Тогда статья № 5 НАТО о коллективной обороне будет применяться к ним, им можно будет помочь. А оказание помощи на другие области Украины не будет распространяться. В ином случае, уточнил он, придется отложить вступление страны в НАТО «до второго пришествия».

Во второй день саммита в Вильнюсе на уровне глав стран состоится заседание созданного по инициативе блока Совета Украина — НАТО.