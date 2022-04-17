Эстония запретила своим портам принимать российские суда

Судам под российскими флагами запретили заходить в порты Эстонии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства экономики и инфраструктуры балтийской республики.

В ведомстве пояснили, что запрет действует с воскресенья, 17 апреля. Ограничение ввели в рамках антироссийских санкций, введенных Евросоюзом.

«С воскресенья, 17 апреля, судам под российским флагом запрещено заходить в порты Евросоюза, в том числе Эстонии. <…> Для судов, сменивших свой флаг с российского на другой флаг после 24 февраля, порты EC также закрыты», — говорится в сообщении.

Исключение сделали только для кораблей, терпящих бедствие. Но окончательное решение по таким случаям станут принимать департамент полиции и пограничной охраны.

Накануне о запрете на прием судов под российским флагом объявили власти Болгарии. Но разрешение не распространяется на корабли с энергоносителями, ядерным топливом и гуманитарной помощью. Такое же ограничение ввели власти Италии и Румынии.