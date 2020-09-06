В Киеве заявили, что цивилизацию в Россию принесли украинцы

«Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную часть территории России принесла Украина, принесли украинцы […] И мы должны помнить, и Россия должна помнить о том, что это сделали украинцы, а не россияне», — заявил Кулеба.

По мнению главы внешнеполитического ведомства Украины, именно украинцы приезжали в Россию, строили хозяйство и экономику, а леса превращали в поселки и города.

В августе президент Украины в очередной раз рассказал о том, что собирается вернуть Крым. Такие заявления он делает периодически — раз в несколько месяцев, но слова все равно остаются только словами. Зачем Зеленский продолжает давать обещания, которые не сможет выполнить, узнал «360».