Мир 25 декабря 2023, 22:15 Примкнувший к ВСУ актер из «Черных кошек» Богдан Колесник скончался в зоне СВО РИА «Новости»

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Актер Богдан Колесник, который вступил в Вооруженные силы Украины, погиб в зоне специальной военной операции. Информацию об этом опубликовали в аккаунте Facebook* Государственного агентства страны по вопросам кино.

В публикации сообщили, что мужчина скончался 23 декабря.

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«На фронте <…> погиб украинский актер Богдан Колесник», — сказано в посте.

Российские зрители видели артиста в детективном сериале «Черные кошки». Проект вышел в декабре 2013 года.

Также 11 декабря стало известно о смерти еще одного украинского актера, вступившего в ряды ВСУ — Андрея Павленко. За три дня до этого появились данные о кончине примкнувшего к украинским войскам артиста Василия Кухарского. Обе знаменитости снимались в телесериале «Возвращение Мухтара».

*Facebook — запрещенная в России социальная сеть. Принадлежит компании Meta, чья деятельность в РФ признали экстремистской.