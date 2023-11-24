24 ноября 2023, 09:08
Примкнувший к ополчению ДНР бывший офицер НАТО решил поселиться в России
ТАСС: бывший офицер НАТО Кастель рассказал о мечте поселиться в России
Примкнувший в качестве добровольца к донецкому ополчению бывший офицер НАТО француз Эрван Кастель сообщил о желании жить в российской глубинке. Об этом он рассказал ТАСС.
По словам Кастеля, он хочет стать ближе к народу России.
Реклама
«Не планирую возвращаться во Францию после завершения конфликта. Если останусь жив, то хочу поселиться в России, где-нибудь в сельской местности, и посвятить себя увлечению — пению и традиционной музыке», — сказал бывший военный.
Кастель служил в армии и принимал участие в боевых действиях в африканских странах, но решил присоединиться к военным ДНР в 2015 году.
«После Майдана я начала следить за новостями ежедневно. После бомбежек Луганска и бойни в Одессе я покинул Французскую Гвиану и вступил в сопротивление Донбасса», — добавил бывший офицер НАТО.
Ранее Кастель заявил, что западные СМИ публикуют фейковые новости о ситуации в Донбассе, предоставляя читателям сфабрикованное материалы о якобы обстрелах со стороны России.
ДНР
Донбасс
Россия
Франция
Реклама
Реклама