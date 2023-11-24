Мир 24 ноября 2023, 09:08 Примкнувший к ополчению ДНР бывший офицер НАТО решил поселиться в России ТАСС: бывший офицер НАТО Кастель рассказал о мечте поселиться в России РИА «Новости»

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Примкнувший в качестве добровольца к донецкому ополчению бывший офицер НАТО француз Эрван Кастель сообщил о желании жить в российской глубинке. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам Кастеля, он хочет стать ближе к народу России.

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«Не планирую возвращаться во Францию после завершения конфликта. Если останусь жив, то хочу поселиться в России, где-нибудь в сельской местности, и посвятить себя увлечению — пению и традиционной музыке», — сказал бывший военный.

Кастель служил в армии и принимал участие в боевых действиях в африканских странах, но решил присоединиться к военным ДНР в 2015 году.

«После Майдана я начала следить за новостями ежедневно. После бомбежек Луганска и бойни в Одессе я покинул Французскую Гвиану и вступил в сопротивление Донбасса», — добавил бывший офицер НАТО.

Ранее Кастель заявил, что западные СМИ публикуют фейковые новости о ситуации в Донбассе, предоставляя читателям сфабрикованное материалы о якобы обстрелах со стороны России.