Мир 24 ноября 2023, 10:40 Примкнувшая к ВСУ медсестра из США пожаловалась на рост потерь и стаи мышей Примкнувшая к ВСУ медсестра Мациоровски рассказала о росте потерь на фронте Keystone Press Agency / Global Look Press

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Медсестра Ребекка Мациоровски пожаловалась на рост потерь в рядах украинских военнослужащих. На Украину она приехала из США, а затем примкнула к ВСУ. О положении дел американка рассказала в статье для издания для Business Insider.

«За последние пару недель многие наши солдаты получили ранения. Некоторых убили», — призналась она, добавив, что все это очень тяжело переживать.

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Отдельно она обратила внимание на некачественные медицинские средства, которые выдают украинских военным. Есть случаи, когда у них просто отсутствуют аптечки. Очень расстраивает медсестру и огромное количество мышей.

«Все кишит грызунами, поэтому некоторое мое снаряжение съедают или портят мыши», — добавила Мациоровски.

О мышах, заполонивших окопы ВСУ, ранее сообщило издание Japan Times. По словам журналистов, грызуны портят провода, лишая бойцов доступа в интернет.

«Я не видел ни одной мыши прошлой зимой, но этой осенью и в начале зимы их просто толпы», — жаловался один из украинских солдат.