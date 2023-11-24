24 ноября 2023, 10:40
Примкнувшая к ВСУ медсестра из США пожаловалась на рост потерь и стаи мышей
Примкнувшая к ВСУ медсестра Мациоровски рассказала о росте потерь на фронте
Медсестра Ребекка Мациоровски пожаловалась на рост потерь в рядах украинских военнослужащих. На Украину она приехала из США, а затем примкнула к ВСУ. О положении дел американка рассказала в статье для издания для Business Insider.
«За последние пару недель многие наши солдаты получили ранения. Некоторых убили», — призналась она, добавив, что все это очень тяжело переживать.
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Отдельно она обратила внимание на некачественные медицинские средства, которые выдают украинских военным. Есть случаи, когда у них просто отсутствуют аптечки. Очень расстраивает медсестру и огромное количество мышей.
«Все кишит грызунами, поэтому некоторое мое снаряжение съедают или портят мыши», — добавила Мациоровски.
О мышах, заполонивших окопы ВСУ, ранее сообщило издание Japan Times. По словам журналистов, грызуны портят провода, лишая бойцов доступа в интернет.
«Я не видел ни одной мыши прошлой зимой, но этой осенью и в начале зимы их просто толпы», — жаловался один из украинских солдат.
ВСУ
Украина
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