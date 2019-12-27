Новости о драке военных России и США в Сирии назвали «примитивным фейком»

В Министерстве обороны опровергли информацию организации The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) о драке между военными России и США в Сирии. В России эти новости назвали «примитивным фейком».

«Сообщение базирующейся в Великобритании SOHR о якобы имевших место „столкновениях, перешедших в рукопашную“ между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии, — примитивный фейк», — рассказали в военном ведомстве сайту Lenta.ru. В Минобороны добавили, что российские военнослужащие и военные полицейские продолжают выполнять свои задачи в Сирии в обычном режиме.

Ранее SOHR со ссылкой на информированные источники сообщила, что российские и американские солдаты сошлись в рукопашном поединке в сирийском городе Тель-Тамер (провинция Эль-Хасака). Сначала между ними якобы случилась перебранка, которая потом переросла в драку. Оружие во время потасовки не применяли.

Американские военные приехали в Тель-Тамер, чтобы выяснить, какие настроения царят среди живущих на северо-западе ирийцев. Их назвали предателями.