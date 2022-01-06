Лукашенко предложил казахам рецепт примирения с Токаевым

Принявшим участие в беспорядках в Казахстане необходимо пойти на переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Эту точку зрения высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привела в своем Telegram-канале «Комсомольская правда».

«Хочу обратиться к этим протестующим. Пошумели — покричали, хватит. Надо договариваться, пока далеко не зашло. Это их страна — и другой не будет. Можно перевернуть страну, но дорого слишком ее восстанавливать», — заявил Лукашенко. По его словам, Токаев — «нормальный человек, умный и образованный дипломат, с которым можно договориться».

«Надо, по-народному говоря, пойти и извиниться перед военными, встать на колени, чтобы вот эту трещину сгладить, которая наметилась», — советует президент Белоруссии.

Лукашенко провел параллели между событиями в Казахстане и митингами в Белоруссии летом 2020 года, пишет RТ.

«Для нас это еще один урок, мы понимаем, что могло быть с нами. Дело не в том, что мы мирные белорусы. Не белорусы бы решали вопросы в Белоруссии», — заключил он.

Ранее участники митингов в Актау заявили, что прекращают выступления, потому что добились того, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Совбеза страны.