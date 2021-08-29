Примеси нашли еще в одной партии вакцины Moderna в Японии

В Японии еще в одной партии вакцины Моdеrnа обнаружили инородные вещества. Об этом сообщили на сайте префектуры Окинава.

Примеси в вакцине заметили в субботу в одном из прививочных пунктов в городе Наха. Неизвестное вещество черного цвета обнаружили в одной ампуле и двух шприцах. И в ходе проверки некое розовое вещество обнаружили еще в одном шприце.

Вакциной из этой партии привили около 400 японцев, однако перед этим медики на глаз убедились в чистоте вещества в шприцах. Возникали ли у привитых проблемы со здоровьем, не уточняется.

Ранее в Японии уже приостановили использование 1,63 миллиона доз вакцины Moderna после того, как в восьми центрах вакцинации в пяти префектурах, включая Токио, в ампулах обнаружили посторонние примеси. Неизвестные частицы размером несколько миллиметров нашли в вакцинах из трех партий Moderna, произведенных в Испании. В Японии из этих партий до отзыва успели ввести около 170 тысяч доз вакцины. Накануне стало известно, что два человека из тех, кого привили вакциной из этих партий, умерли.