Примерно 85 тысяч человек освободили от заключения из-за коронавируса в Иране

По словам Эсмаили, из тюрем выпустили около 85 тысяч арестованных.

Ранее иранский лидер Хасан Роухани призвал президентов некоторых государств содействовать снятию санкций, которые ввели власти Соединенных Штатов. Глава республики пояснил, что ни одна страна в мире не сможет в одиночку справиться с распространением коронавируса.

Согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 15 тысяч человек. Порядка пяти тысяч человек удалось вылечить от инфекции, другие 853 скончались от заболевания.

В понедельник 16 марта от коронавируса скончался член экспертного совета аятолла Хашим Батайи. Он заболел неделей ранее.

«360» собирает все свежие, важные и проверенные новости о том, как развивается ситуация с COVID-19 в России. Информация обновляется в режиме онлайн.