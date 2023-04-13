Мир 13 апреля 2023, 09:27 Примерно 40% украинцев заявили об отсутствии планов возвращаться на родину из Польши Gremi Personal: 38% украинцев хотят остаться в Польше и не возвращаться на родину РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уехавшие в Польшу граждане Украины признались, что не хотят возвращаться на родину. Так ответили 38% респондентов в опросе международного агентства по трудоустройству Gremi Personal. Об этом сообщил«МК».

При этом 55% украинцев все же хотят вернуться домой, еще 7% намерены переехать из Польши в другое государство. Исследователи спрашивали людей также о том, когда они хотят возвратиться на Украину. В ответ 82% подчеркнули, что это произойдет после окончания конфликта, еще 8% собираются отправиться на родину этой весной, 6% — в летнее время, а 4% — только осенью.

Реклама

В опросе приняли участие 1270 граждан Украины, которые сейчас живут в Польше. По информации ООН, с начала спецоперации РФ на Украине из страны уехали свыше четырех миллионов человек, большинство из них — дети и женщины. Польша больше всех из западных государств приняла украинцев — примерно 1,5 миллиона человек.

Также польские власти оказывают Украине военную помощь. По данным СМИ, украинский президент Владимир Зеленский пообещал соседней стране часть Западной Украины за поддержку киевского режима в борьбе против России.