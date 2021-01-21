Пример Венгрии не станет заразительным. В Госдуме оценили шансы на распространение «Спутник V» в Европе

Если бы руководство западных стран при принятии решения о регистрации той или иной вакцины руководствовались только интересами народа, то наш «Спутник V» был бы очень популярен в Европе. Но здесь политика и антироссийские настроения. Венгрия вряд ли подаст пример своим соседям. Таким мнением с «360» поделился зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

«Большинство тех, кто будет принимать решение о производстве вакцин, закупках соответствующих в Европе, будут руководствоваться соображениями политической целесообразности. Антироссийская солидарность правительств Европы столь велика, что прогнозировать большой отклик на венгерский пример в других странах ЕС не очень приходится», — пояснил Новиков.

Депутат добавил, что ситуация может измениться только в том случае, если западные вакцины проявят свою еще большую беспомощность, чем сейчас.

«Тогда уже под давлением общественного мнения мы можем ожидать принятия иного рода решений на уровне глав западных держав», — подытожил Новиков.

21 января Национальный институт фармакологии и питания Венгрии (OGYEI) одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи. Венгрия стала первой страной ЕС, которая зарегистрировала наш препарат.