Пример Венгрии не станет заразительным. В Госдуме оценили шансы на распространение «Спутник V» в Европе
«Большинство тех, кто будет принимать решение о производстве вакцин, закупках соответствующих в Европе, будут руководствоваться соображениями политической целесообразности. Антироссийская солидарность правительств Европы столь велика, что прогнозировать большой отклик на венгерский пример в других странах ЕС не очень приходится», — пояснил Новиков.
Депутат добавил, что ситуация может измениться только в том случае, если западные вакцины проявят свою еще большую беспомощность, чем сейчас.
«Тогда уже под давлением общественного мнения мы можем ожидать принятия иного рода решений на уровне глав западных держав», — подытожил Новиков.
21 января Национальный институт фармакологии и питания Венгрии (OGYEI) одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи. Венгрия стала первой страной ЕС, которая зарегистрировала наш препарат.