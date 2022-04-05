Применение Украиной кассетных боеприпасов расследуют в ООН

ООН занялась расследованием заявлений о применении кассетных боеприпасов украинскими военными. Об этом сообщила заместитель генсека организации Розмари ДиКарло, передало РИА «Новости».

О начале расследования на предмет применения Украиной кассетных боеприпасов ДиКарло рассказала в ходе заседания Совета безопасности ООН.

Замгенсека также призвала киевский режим освободить журналистов, задержанных на Украине, соблюдать права человека и достойно относиться к военнопленным.

В Народной милиции ЛНР ранее сообщили, что украинские каратели при обстреле Попасной использовали снаряды, начиненные фосфором, а также кассетные боеприпасы и противопехотные мины «Лепесток», которые сбрасывали с беспилотников. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по данному факту и найти всех причастных. В ведомстве подчеркнули, что это является грубым нарушением Конвенции о запрете противопехотных мин, к которой присоединилась и Украина. Все страны-участники обязались никогда и ни при каких обстоятельствах не применять такие мины.