Применение силы на акциях протестов в Белоруссии проверит комиссия Генпрокуратуры

Во время протестных акций в Белоруссии после президентских выборов произошли стычки вышедших на улицы граждан и силовиков. Разбираться в том, действительно ли правоохранители использовали против людей физическую силу и спецсредства, будет специальная комиссия.

Проверки сейчас ведут сотрудники Следственного комитета республики, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на белорусскую Генпрокуратуру. Межведомственную группу создали в надзорном органе. Входящие в нее специалисты займутся выяснением событий 9–11 августа в Минске и других городах страны.

«Каждая такая проверка взята на контроль органов прокуратуры. <.> Под эгидой Генеральной прокуратуры создана межведомственная комиссия», — подчеркнули в ведомстве.

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы главы государства. На них, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,1%. За Светлану Тихановскую, по официальным подсчетам, свой голос отдали чуть более 10%. Несогласные с итогами голосования вышли протестовать, требуя перевыборов.