Применение Россией ядерного оружия станет «невероятной ошибкой», заявил Байден | 360°

Мир 26 октября 2022, 01:45 Применение Россией ядерного оружия станет «невероятной ошибкой», заявил Байден Президент США Байден: применение Россией ядерного оружия станет невероятной ошибкой РИА "Новости"

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Российские власти совершат невероятную ошибку, если применят ядерное оружие на Украине. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, сообщил ТАСС.

Во время общения с журналистами Байдена спросили, не считает ли он предупреждения России о «грязной бомбе» попыткой найти предлог для использования подобного вооружения.

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«Позвольте мне только сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я не гарантирую, что это не операция под ложным флагом, но это будет серьезная, серьезная ошибка», — ответил американский лидер.

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По его словам, он провел за обсуждением этой темы большое количество времени. При этом президент не стал раскрывать никаких подробностей.

Ранее российские власти сообщили, что Украина готовит провокацию с использованием «грязной бомбы». Информацию об этом решили проверить эксперты Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ). Они намерены приехать в Киев и город Желтые Воды, где располагается комбинат по производству урана.