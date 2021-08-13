Примаков объяснил усиление русофобии в странах СНГ

Глава Федерального агентства по делам СНГ Евгений Примаков объяснил, с чем связано усиление русофобии в странах этого содружества. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По его словам, после распада СССР многие республики стараются подчеркивать свою независимость от России. С этим же связано притеснение русских, которые находятся на территории этих стран.

«Не секрет, что во многих азиатских республиках даже там, где, казалось бы, интегрирована русская община, у нее есть стеклянный потолок. Там подниматься выше какого-то уровня нельзя», — рассказал Примаков.

По его словам, сильнее всего эта тенденция прослеживает в Средней Азии и на Украине.

Также эксперт отметил, что сейчас это может быть особенно заметно, так как предыдущая власть в этих государствах испытывала ностальгию после распада СССР. Однако прошло 30 лет, и люди у власти сейчас далеки от этого чувства.

«История про то, что мы должны дружить ради дружбы, — она постепенно уходит. Это объективный исторический и даже биологический процесс», — подчеркнул Примаков.