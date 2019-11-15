Примаков объяснил позицию России по смене власти в Боливии

В отставку подали президент Боливии Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда. В результате исполнение обязанностей президента легло на второго вице-спикера сената Жанин Аньес.

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков объяснил, почему Россия признала нового главу Боливии.

«Разумеется, мы признаем его, — заявил Примаков. — Бывший президент сам подал в отставку — да, под давлением, но это было его решение. Более того, это сделали почти все, кто в этой цепочке должен был занять его место — и в итоге мы видим во главе государства Жанин Аньес. С юридической точки зрения все сделано правильно».

Российские власти надеются, что Жанин Аньес добьется стабильности внутри страны и проведет свободные демократические выборы.

«Моралес проиграл референдум, который позволял бы ему избираться президентом в очередной раз. Этот проигрыш был признан им самим, однако после этого он пошел в суд, который результаты народного голосования отменил. Дальнейшее участие в выборах президента, а затем и победа на них раскололи общество», — объяснил Примаков ситуацию, на фоне которой произошла смена власти в стране.

По словам депутата, Моралес сделал правильный выбор и дал стране шанс избежать гражданской войны.

«У него еще есть будущее в политической системе Боливии. Он имеет очень много сторонников, количество которых будет еще больше, когда народ осознает, на какую жертву их теперь уже бывший президент пошел ради сохранения жизней своих граждан. Именно так и поступает настоящий лидер — пренебрегает личным благополучием и интересами ради тех, кто доверил ему свою судьбу», — признал Примаков.