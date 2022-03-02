Приложения RT и Sputnik заблокировали в Google Play в Европе

Приложения, связанные с несколькими российскими СМИ, заблокировали в Google Play на территории Европы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ограничения затронули телеканал RT и информационное агентство Sputnik. Накануне Google заявил, что заблокирует на YouTube каналы, связанные с RT и Sputnik.

Ранее стало известно, что TikTok также будет ограничивать доступ к RT и Sputnik на территории ЕС. Аналогичным образом поступила компания Meta, владеющая Facebook, Instagram и WhatsАрр. Она ограничила доступ к контенту RT и Sputnik на своих платформах для пользователей в Евросоюзе.

О блокировании работы телеканала RT, агентства Sputnik и его «дочек» в ЕС заявляла и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Накануне Роскомнадзор потребовал от Google ограничить распространение фейков по ситуации на Украине, которые разместили в контекстной рекламе. Ведомство выявило недостоверную информацию на отдельных российских интернет-ресурсах.