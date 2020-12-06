Приложение Telegram упало в Белоруссии

По данным сайта, у 88% белорусов приложение не подключается, а у 11% не получается отправить сообщения.

Больше всего на неполадки пожаловались жители Минска, Могилева, Гродно, Бреста, Бобруйска и Витебска. Менее активно поступают отчеты из Орши, Новополоцка, Гомеля. Также несколько жалоб отправили жители российский городов: Москвы, Курска, Воронежа и Самары. Последний раз массовый сбой у приложения произошел 9 ноября. Тогда тоже проблема затронула несколько стран.

Не исключено, что сегодня неполадки случились из-за предстоящего митинга в Минске. По словам члена экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова, в городе могла произойти блокировка на уровне провайдеров, уточняет РИА «Новости». В воскресенье белорусская оппозиция традиционно объявила сбор на акцию протеста. Волнения в стране не прекращались с 9 августа.