Приложение для прослушивания полицейских переговоров обошло Facebook и Instagram
Протесты в США привели к резкому росту популярности приложений для сканирования полицейских частот. Одно из них обошло в рейтинге магазина App Store социальные сети Facebook, Instagram и TikTok. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на иностранное издание.
Число пользователей приложения 5-0 Radio, позволяющего людям прослушивать полицейские переговоры, удваивается каждый день. Популярность аналогов тоже подскочила.