Мир 03 августа 2023, 10:25 Приложение для покупок в Турции появилось для туристов из России «Коммерсант»: россияне могут оформить виртуальную карту для покупок в Турции Unsplash

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У россиян появилась возможность оформить виртуальную карту для оплаты покупок в Турции. Для этого потребуется установить приложение Letim. Информации об этом сервисе немного, а кол-центр не работает, сообщил «Коммерсант».

Приложение Letim, которое открывает виртуальную карту турецкой платежной системы Troy, есть в магазинах приложений AppStore и PlayMarket. Для регистрации в приложении нужен цифровой скан загранпаспорта.

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Пополнять счет виртуальной карты можно в лирах с рублевых счетов в российских банках через систему быстрых платежей. Лимит установлен на уровне 250 тысяч лир в месяц (около 850 тысяч рублей).

Эта карта дает возможность снимать деньги в банкоматах, оплачивать товары и услуги в стране. Вернуть на счет в российском банке можно только весь остаток на виртуальной карте.

По мнению экспертов, опрошенных газетой, среди минусов карты, в частности, можно отметить высокую комиссию за пополнение. Кроме того, о сервисе слишком мало информации, а кол-центр, куда можно было бы обратиться за дополнительной информацией, не работает, указало издание.