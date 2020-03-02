Прилетевшего из Москвы в Пекин пассажира заподозрили в заражении коронавирусом

В аэропорту Пекина выявили пассажира с подозрением на коронавирус. Он прилетел в столицу Китая из Москвы.

«Утром 2 марта в международном аэропорту „Шоуду“ (Пекин) на борту самолета российской авиакомпании „Аэрофлот“, следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», — приводит «Интерфакс» текст сообщения посольства России в КНР.

Этого человека вместе с некоторыми пассажирами рейса (в их числе есть россияне) отправили в изолятор, который организовали в гостинице. Медики осмотрят людей в ближайшие дни. В посольстве знают, куда отвезли соотечественников.

Ранее стало известно, что россиянин, который прилетел на родину из Италии, заразился коронавирусом. Его немедленно положили в больницу. Болезнь у него протекает в легкой форме. Всех, кто с ним общался, сейчас обследуют медики. Мужчина отдыхал в Италии в феврале и заразился еще 21 числа.