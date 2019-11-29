Дональд Трамп без предупреждения прилетел в Афганистан

Цель визита остается неизвестной. В СМИ появилась информация, что Трамп уже встретился с главой республики Ашрафом Гани. Это первый визит нынешнего американского президента в Афганистан. Последний раз сюда приезжал бывший лидер США Барак Обама в 2014 году.

Пресса сообщила, что Трамп, помимо других визитов, намерен посетить американских военных в честь Дня благодарения.