Прилетающим в Японию россиянам разрешили сидеть на самоизоляции три дня вместо шести

В Японии решили смягчить карантинные требования для российских граждан. Теперь прилетающим из Москвы разрешается сидеть на самоизоляции в специализированном заведении не шесть, а три дня. Об этом написал «Царьград».

В целом, срок карантина в Японии остается прежним — самоизолироваться прилетающим нужно на 14 дней. Однако с 14 августа находится в специальном здании придется всего три дня. Такие требования действуют и в отношении японцев, прилетающих из российской столицы.

Власти страны также смягчили карантинные меры для Великобритании, Малайзии, Пакистана, Израиля, Франции, Мальты и пяти регионов России, включая Амурскую и Волгоградскую области.