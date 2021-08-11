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    11 августа 2021, 18:59

    Прилетающим в Японию россиянам разрешили сидеть на самоизоляции три дня вместо шести

    Оксана Лавнюженко

    В Японии решили смягчить карантинные требования для российских граждан. Теперь прилетающим из Москвы разрешается сидеть на самоизоляции в специализированном заведении не шесть, а три дня. Об этом написал «Царьград».

    В целом, срок карантина в Японии остается прежним — самоизолироваться прилетающим нужно на 14 дней. Однако с 14 августа находится в специальном здании придется всего три дня. Такие требования действуют и в отношении японцев, прилетающих из российской столицы.

    Власти страны также смягчили карантинные меры для Великобритании, Малайзии, Пакистана, Израиля, Франции, Мальты и пяти регионов России, включая Амурскую и Волгоградскую области.