Прилепин подчеркнул, что население Украины уменьшилось до 42 миллионов человек. По его словам, полная политическая зависимость от Соединенных Штатов заменила независимость от России.

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«В политическом смысле страна потеряла независимость, потому что мнимая независимость от России обернулась прямыми и косвенными обязательствами согласовывать все ключевые кадровые назначения с советниками из США», — отметил писатель в личном Telegram-канале «Уроки Прилепина».

По мнению писателя, только подверженность влиянию американских властей дает Украине гарантии независимости.

«Характерно в этом смысле прямое и неистовое желание большей части нынешней украинской элиты стать прямыми сателлитами США», — пояснил Прилепин.

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