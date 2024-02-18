Мир 18 февраля 2024, 18:04 Приказы об атаках на российские территории Украина получила от США Макгрегор: США приказали Украине использовать ракеты для атак по территории РФ РИА «Новости»

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Приказ об атаке на российские города президент Украины Владимир Зеленский получил от США. Об этом заявил экс-советник Минобороны США Дуглас Макгреор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

«Мы им (аппарату Зеленского) приказываем использовать любые ракеты, которые мы можем им предоставить», — пояснил эксперт.

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По его словам, это также касается применения беспилотников, чтобы нанести «вред русским», атаковать населенные пункты на российской территории.

Накануне американский бизнесмен Илон Маск заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. Поставки оружия Киеву со стороны западных стран мешают началу мирных переговоров, добавил он. Предприниматель подчеркнул, что у ВСУ нет ресурсов для возврата потерянных территорий.