Мир 03 января 2024, 17:13 Приказали умереть. США дали Украине невыполнимую задачу Макгрегор: США поставили перед Украиной невыполнимую задачу, приказав умереть CNP / AdMedia / Global Look Press

Читать 360tv в

Власти США поставили перед Украиной невыполнимую задачу и приказали умереть. Об этом в соцсети X написал бывший советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.

По его мнению, украинский народ достаточно настрадался под гнетом нечестного преступного режима в Киеве.

Реклама

«В какой-то момент мы увидим, как то, что произошло в Афганистане, случится в Киеве», — заявил Макгрегор.

Британская газета The Telegraph писала, что Украина оказалась в сложном положении, поскольку западные союзники могут предать ее уже в текущем году. В США и странах ЕС все чаще говорят о нехватке средств для поддержки украинских властей. Смена риторики Запада связана с провалом контрнаступления ВСУ, а также успехами России.

Украинской армии грозит полный разгром в первой половине 2024 года, если США сократят финансирование, отмечал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер. Ждать помощи от ЕС республике тоже не стоит, поскольку объемы производства боеприпасов и вооружения в блоке уступают российскому ВПК.