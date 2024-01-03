03 января 2024, 17:13
Приказали умереть. США дали Украине невыполнимую задачу
Макгрегор: США поставили перед Украиной невыполнимую задачу, приказав умереть
Власти США поставили перед Украиной невыполнимую задачу и приказали умереть. Об этом в соцсети X написал бывший советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.
По его мнению, украинский народ достаточно настрадался под гнетом нечестного преступного режима в Киеве.
Реклама
«В какой-то момент мы увидим, как то, что произошло в Афганистане, случится в Киеве», — заявил Макгрегор.
Британская газета The Telegraph писала, что Украина оказалась в сложном положении, поскольку западные союзники могут предать ее уже в текущем году. В США и странах ЕС все чаще говорят о нехватке средств для поддержки украинских властей. Смена риторики Запада связана с провалом контрнаступления ВСУ, а также успехами России.
Украинской армии грозит полный разгром в первой половине 2024 года, если США сократят финансирование, отмечал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер. Ждать помощи от ЕС республике тоже не стоит, поскольку объемы производства боеприпасов и вооружения в блоке уступают российскому ВПК.
США
Украина
Реклама
Реклама