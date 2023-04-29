29 апреля 2023, 19:37
Приказ Зеленского о контрнаступлении назвали последним в его жизни
Рогов предсказал очередной перенос контрнаступления ВСУ из-за сильных дождей
Начавшиеся в Запорожской области сильные дожди в очередной раз сдвинут срок контрнаступления украинских войск. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил член военно-гражданской администрации региона и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он пояснил, что из-за сильных осадков поля и дороги сильно размыло, что сделало невозможным проезд военной техники.
Реклама
«Они просто увязнут. Но наступление может начаться в мае с установлением сухой погоды», — заявил Рогов.
Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области добавил, что находящаяся в регионе группировка российских сил уже готова дать отпор противнику.
«Контрнаступление может стать последним приказом, который успеет отдать своим боевикам Зеленский», — подчеркнул Рогов.
О влиянии погоды на принятие решений командования украинских войск также отметил российский предприниматель Евгений Пригожин. Он заявил, что ожидает контрнаступления ВСУ до 15 мая, когда последствия весенней распутицы уйдут окончательно.
ВСУ
Запорожская область
Реклама
Реклама