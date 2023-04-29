Мир 29 апреля 2023, 19:37 Приказ Зеленского о контрнаступлении назвали последним в его жизни Рогов предсказал очередной перенос контрнаступления ВСУ из-за сильных дождей РИА «Новости»

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Начавшиеся в Запорожской области сильные дожди в очередной раз сдвинут срок контрнаступления украинских войск. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил член военно-гражданской администрации региона и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он пояснил, что из-за сильных осадков поля и дороги сильно размыло, что сделало невозможным проезд военной техники.

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«Они просто увязнут. Но наступление может начаться в мае с установлением сухой погоды», — заявил Рогов.

Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области добавил, что находящаяся в регионе группировка российских сил уже готова дать отпор противнику.

«Контрнаступление может стать последним приказом, который успеет отдать своим боевикам Зеленский», — подчеркнул Рогов.

О влиянии погоды на принятие решений командования украинских войск также отметил российский предприниматель Евгений Пригожин. Он заявил, что ожидает контрнаступления ВСУ до 15 мая, когда последствия весенней распутицы уйдут окончательно.