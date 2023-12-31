Мир 31 декабря 2023, 17:00 Приказ об обстреле Белгорода 30 декабря отдал Зеленский RT: Зеленский лично приказал главе ГУР ударить по Белгороду 30 декабря Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

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Приказ об атаке на Белгород глава ГУР Украины Кирилл Буданов получил лично от президента Владимира Зеленского. По городу ударил нацбатальон «Кракен»*. Об этом RT сообщил представитель силовых структур.

По его информации, украинские боевики ударили по Белгороду из реактивных систем залпового огня, и затем отступили в тыловые районы Харьковской области.

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Ранее постпред России в ООН Василий Небензя пообещал, что все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание. Он напомнил, что ВСУ использовали для обстрела города запрещенные кассетные боеприпасы.

По словам главы МИД Сергея Лаврова, Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против сотрудников украинских силовых структур и представителей военного и политического руководства Украины. Он заявил, что всех преступников настигнет справедливое возмездие.

* «Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.