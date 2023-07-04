Мир 04 июля 2023, 10:52 Приказ о кастрации российских пленных припомнили Украине в США AT: Украина испугалась потерять поддержку Запада из-за слов врача о кастрации пленных РИА «Новости»

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Публичные извинения украинского медика Геннадия Друзенко за призыв кастрировать российских военных связаны со страхом президента страны Владимира Зеленского лишиться поддержки со стороны западных стран. Об этом говорится в материале издания American Thinker.

«Извинения последовали сразу после громких заявлений. Видимо, они связаны со страхом Владимира Зеленского лишиться поддержки стран Запада из-за его вопиющего поклонения нацистам», — отметил журналист Эл Биненфельд.

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В марте 2022 года Друзенко в эфире телевидения заявил, что поручил врачам проводить кастрацию пленных российских военнослужащих. Позднее он объяснил, что его резонансное заявление было связано с эмоциями, и извинился.

Следственный комитет России завел в отношении Друзенко уголовное дело за призывы к насилию по национальному признаку.