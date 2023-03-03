Мир 03 марта 2023, 17:35 Приказ из штаб-квартиры НАТО? Читатели Exxpress раскритиковали статью о нейтралитете Австрии Читатели Exxpress назвали приказом НАТО статью о нейтралитете Австрии Unsplash

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Статья в Exxpress о том, что Австрии нужно вступить в НАТО, вызвала негодование читателей издания. Один из пользователей сравнил ее с приказом из штаб-квартиры альянса, сообщило РИА «Новости».

В комментарии читатели Exxpress указали, что нейтралитет Австрии является ценным достоянием. Его нельзя ставить под сомнение ни при каких обстоятельствах, выразили уверенность участники обсуждения.

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Был в комментариях и совет тем, кто выступает против нейтралитета. Приверженцам такой позиции рекомендовали отправиться на фронт, участвовать в боевых действиях.

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«Бороться за так называемую свободу или демократию — это ерунда. Какая это свобода, если один хочет навязать свою волю другому», — заметили читатели.

Еще один пользователь указал, что «разжигатели ненависти» пытаются навязывать то, что является морально приемлемым.

Под конец дискуссии аудитория пришла к выводу, что при наличии у Украины нейтрального статуса никакого конфликта не было бы.

В опросе, который авторы опубликовали в конце раскритикованного материала, 96% респондентов выступили против вступления Австрии в НАТО.