Имитировать активность приказали британским военным, находящимся в Эстонии близ границы с Россией. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, речь идет об эпизоде, связанном с визитом командующего вооруженными силами Великобритании адмирала Тони Радакина. Он произошел 20 декабря. По словам истчоника, высшее руководство подразделения в Эстонии хотело показать начальнику штаба обороны, что участники операции «Кабрит» не сбавляют темпов даже к Рождеству.

В результате во время посещения Радакином ангара с вооружениями находившимся там солдатам был отдан приказ сделать вид, будет они заниматся осмотром бронетехники. Военнослужащие открыли все люки и запустили двигатели, а также принесли руководство по эксплуатации.

Источник утверждает, что подобное происходит всякий раз, когда командование посещает воинскую часть.

В настоящее время в Эстонии блих границы с РФ находится около 900 британских военнослужащих.

Ранее главы Минобороны Британии и Украины Уоллес и Резников заявили о нежелании вступать в конфликты с Россией.