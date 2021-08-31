Прикаспийские страны проведут морские военные учения

Россия, Азербайджан, Иран и Казахстан проведут военные ученые в Каспийском море. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замкомандующего Каспийской флотилией контр-адмирала Сергея Екимова.

По данным RT, в данный момент корабли задействованы в конкурсе Армейских игр «Кубок Моря» в Иране.

«Сразу после завершения „Кубка моря“ у нас состоятся совместные учения, в которых примут участие боевые корабли Военно-морского флота России, ВМС Казахстана и Азербайджана», — пояснил Екимов.

Он добавил, что несколько дней военные будут отрабатывать совместные действия в море.