Приют для украинских беженцев подожгли в Германии | 360°

Мир 20 октября 2022, 10:11 Приют для украинских беженцев подожгли в Германии Bild: на севере Германии подожгли приют для беженцев с Украины Свободный источник

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На севере Германии подожгли приют для беженцев с Украины. Об этом сообщила газета Bild.

Сообщается, что вечером в среду загорелась внешняя стена основного здания отельного комплекса «Шефербек». Огонь быстро перешел на тростниковую крышу здания. В этот момент там находились 14 украинских беженцев и три сотрудника Германского общества Красного Креста, никто из них не пострадал. Беженцев разместили по другим приютам.

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На месте пожара до утра работали 120 спасателей. Правоохранители считают, что это поджог. Дело в том, что за день до пожара на входе в здание кто-то нарисовал свастику. ЧП может быть связано с новыми льготами для беженцев с Украины, которые призвал ввести министр труда Германии.

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Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свою запланированную поездку в Киев. Отмену визита объяснили «соображениями безопасности». В издании отметили, что отмена поездки вызвала раздражение в правительстве Украины.