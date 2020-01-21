Прихожане ПЦУ под предлогом похорон захватили храм

По словам священника, умерший житель села был его прихожанином. Часто приходил в храм и исповедовался. После его смерти от иерея потребовали открыть храм, чтобы там представитель новой украинской церкви провел отпевание.

«Когда гроб с телом занесли на территорию, начало происходить нечто не поддающееся описанию — о покойнике просто забыли и начали штурмовать двери», — рассказал священник.

Он отметил, что в запале нападавшие кричали, что похороны ни при чем, а им нужен именно храм. В итоге сторонники ПЦУ начали выталкивать со ступенек постоянных прихожан храма, пытаясь оттолкнуть их от двери. Когда им это удалось, одна из активисток ПЦУ повесила на дверь заранее заготовленные замки. Полиция просто наблюдала за происходящим, никак не вмешиваясь в ситуацию.

После того как двери закрыли, их опечатали. Свои подписи поставили представитель ПЦУ и глава Общины.