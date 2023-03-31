Мир 31 марта 2023, 10:42 Прихожане не пустили комиссию по приемке объектов в Киево-Печерскую лавру УПЦ: комиссия по приемке объектов покинула территорию Киево-Печерской лавры Telegram-канал УПЦ / Telegram

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Верующие не допускают членов комиссии по приемке объектов к помещениям Киево-Печерскую лаврой. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua». В официальном Telegram-канале УПЦ появились фото собравшихся у здания прихожан.

По данным издания, полиция не вмешивается в происходящее. Верующие заявили журналистам, что не допустят комиссию, если у ее членов не будет решения суда.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Климент заявил собравшимся, что 30 марта суд принял их заявление о признании недействительным расторжение договора аренды зданий лавры с УПЦ.

Telegram-канал УПЦ / Telegram Telegram-канал УПЦ / Telegram Telegram-канал УПЦ / Telegram Telegram-канал УПЦ / Telegram

«У комиссии нет законных оснований для осуществления какой-либо деятельности пока нет соответствующего решения суда», — подчеркнул Климент.

«Страна.ua» отметила, что комиссия в итоге уехала, а прихожане продолжили собираться у входа в лавру. В пресс-службе УПЦ подтвердили, что члены комиссии покинули территорию монастыря, так и не начав работу.