Мир 06 июля 2023, 18:43 Прихожан УПЦ начали пускать в Киево-Печерскую лавру после досмотра Пресс-служба УПЦ: полиция начала пускать прихожан церкви в Киево-Печерскую лавру РИА «Новости»

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Полиция начала пропускать прихожан канонической Украинской православной церкви в Киево-Печерскую лавру, но только после досмотра. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ.

«В лавру начали запускать верующих. Пускают после досмотра личных вещей», — указали в публикации.

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Пресс-служба также показала видео, снятое у входа на территорию Киево-Печерской лавры. На этих кадрах можно увидеть не менее 10 полицейских. На видео они досматривают вещи прихожан и проверяют некоторых людей металлоискателем.

Союз православных журналистов написал в своем Telegram-канале, что представители спецподразделения в красных беретах покидают территорию лавры.

Ранее адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Украинской православной церкви, сообщил о незаконном захвате корпусов монастыря УПЦ на территории лавры властями Украины. Полиция оцепила помещения и перестала пускать туда людей. Резиденцию предстоятеля канонической церкви в Киево-Печерской лавре опечатали.

Писатель Платон Беседин в колонке для «360» назвал захват Киево-Печерской лавры беспределом и мракобесием. Он отметил, что украинские полицейские применяли насилие по отношению к верующим.