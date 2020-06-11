Приходько прокомментировала уход Вакарчука из Рады

«Вот из-за таких, как Вакарчук, Зеленский и „Квартал 95“ у власти, доверия к представителям культуры в парламенте в будущем — ноль. Но! У вас осталась я!» — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее Вакарчук заявил, что считает свою миссию выполненной, так как возглавляемая им партия «Голос» прошла в парламент. Далее музыкант собирается заниматься неким образовательным проектом, однако подробностей он не раскрыл.