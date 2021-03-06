«Приходится просить помощи у русских»: британцы раскритиковали вакцинацию в ЕС

Политика вакцинации людей от коронавируса может привести к крушению Евросоюза. Из-за хаоса с поставками препаратов стали звучать призывы использовать российский «Спутник V». Об этом заявили читатели и журналист британской газеты Daily Mail.

Журналист Тим Стикингс напомнил, что власти Германии после запрета одобрили применение препарата компании AstraZeneca для вакцинации людей старше 65 лет. Таким образом решили ускорить программу прививок. При этом Евросоюз стал искать запасной спасательный круг. Автор материала пояснил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V».

Стикингс добавил, что в Германии стали говорить о возможности использования российской вакцины для ускорения вакцинации. Это происходит на фоне хаоса с поставками препаратов внутри ЕС, заявил журналист. Читатели издания написали, что ситуация с прививками говорит о недееспособности ЕС.

«Приходится просить помощи у русских. Бедный ЕС», — подчеркнул один из пользователей.

«Ух ты. Они называют Россию врагом, но радостно принимают ее вакцину. Германия, ты жалка. Ты предпочтешь вакцину от Путина британской только потому, что мы покинули твой любимый ЕС. Посмешище» — поддержал другой.

Еще один читатель заявил, что из-за вакцинации в Евросоюзе начался полный бардак. Власти позволили политике взять вверх над здравым смыслом. В итоге жизни большого количества людей оказались под угрозой.