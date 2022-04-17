Жители освобожденной Волновахи рассказали о том, как украинские боевики грабили жилые дома, выгоняя людей на улицы. Это не передать, это надо видеть наяву, поделился один из мужчин. Его самого националисты просто вышвырнули из автомобиля.

«ВСУ заезжали в районную больницу с „Градами“. Они звери, нацики. Я сам убедился. Меня вытаскивали с машины сами. Бандеры* самые настоящие», — сказал он.

Другой житель рассказал, что сам дважды попадал под обстрелы, которые устраивала украинская армия.

««Любимые» украинские воины каждый день лупили с минометов просто по ЖК. Это я сам видел. Я попал под эти обстрелы. Два раза при том. Просто швыряют, куда попало. Представляете, прилетает. Тебе выбивает окна. Все выколачивает. Ты утром приходишь, а это ночью, а у тебя хата выставлена, как говорят», — добавил мужчина.

По словам местной жительницы, боевики ВСУ уносили бытовые приборы, в дома заходили в нетрезвом виде, никто ничего не мог с этим сделать. Все боялись. Они воровали много. Просто неадекватные люди, я считаю», — согласился с ней еще один молодой человек.

* Степан Бандера — идеолог украинского национализма.