Пригрозивший взорвать киевский мост мужчина попал на видео

В Сети появились кадры с мужчиной на метромосту в Киеве. Он сидел в машине и угрожал взорвать сооружение. В результате движение составов в метро остановили.

На опубликованных кадрах видно, что на мосту стоит кабриолет, в котором сидит мужчина и размахивает большим украинским флагом.

Мужчина открыл стрельбу на метромосту в Киеве и пригрозил его взорвать. Видео Подробнее

По видео трудно сказать, была ли у водителя взрывчатка или какое-либо оружие. Но ранее сообщалось, что мужчина сделал несколько выстрелов из оружия и заявил, что подорвет мост.

Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Почему житель Киева решил выехать на метромост пока неизвестно.

Действия автомобилиста привели к закрытию участка Святошинско-Броварской линии подземки, так как составы должны проходить именно по этому мосту.