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    13 января 2021, 01:19

    Участникам штурма Капитолия пригрозили 20 годами тюрьмы

    Кирилл Фролов

    Некоторым участникам штурма американского парламента грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом заявил и. о. федерального прокурора США Майкл Шервин. Его обращение транслировал телеканал PBS.
    Участникам штурма Капитолия пригрозили 20 годами тюрьмы

    По словам Шервина, речь идет об обвинениях по тяжким статьям. Прокурор добавил, что его ведомство работает совместно с ФБР. В действиях участников беспорядков ищут признаки возможного сговора.

    По информации ФБР, после беспорядков в здании Капитолия было заведено более 160 дел.

    Правоохранительные органы сфокусированы на делах, связанных с оружием. По словам и. о. прокурора, на самодельных бомбах, которые обезвредили у здания парламента, были установлены таймеры.

    «Если вы вошли на территорию или разместили взрывное устройство, вас найдут», — пообещал Шервин.

    Также заявление сделал замдиректора ФБР в столичном округе Колумбия Стивен Д’Антуоно. По его словам, американцам, принимавшим участие в беспорядках, могут полностью запретить авиаперелеты. С такой инициативой ранее выступил лидер фракции демократов в Сенате Чак Шумер.

    Беспорядки произошли 6 января, в день формального утверждения итогов президентских выборов обеими палатами Конгресса. Действующий президент Дональд Трамп собрал в центре Вашингтона многотысячный митинг, на котором заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы и призвал сторонников пройти к Капитолию, чтобы выразить конгрессменам свою позицию.

    Несколько сотен участников митинга ворвались в здание, устроив там погром. Капитолий освободили через несколько часов. В результате противостояния с правоохранительными органами погибли пять человек, включая одного полицейского.