Участникам штурма Капитолия пригрозили 20 годами тюрьмы

По словам Шервина, речь идет об обвинениях по тяжким статьям. Прокурор добавил, что его ведомство работает совместно с ФБР. В действиях участников беспорядков ищут признаки возможного сговора.

По информации ФБР, после беспорядков в здании Капитолия было заведено более 160 дел.

Правоохранительные органы сфокусированы на делах, связанных с оружием. По словам и. о. прокурора, на самодельных бомбах, которые обезвредили у здания парламента, были установлены таймеры.

«Если вы вошли на территорию или разместили взрывное устройство, вас найдут», — пообещал Шервин.

Также заявление сделал замдиректора ФБР в столичном округе Колумбия Стивен Д’Антуоно. По его словам, американцам, принимавшим участие в беспорядках, могут полностью запретить авиаперелеты. С такой инициативой ранее выступил лидер фракции демократов в Сенате Чак Шумер.

Беспорядки произошли 6 января, в день формального утверждения итогов президентских выборов обеими палатами Конгресса. Действующий президент Дональд Трамп собрал в центре Вашингтона многотысячный митинг, на котором заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы и призвал сторонников пройти к Капитолию, чтобы выразить конгрессменам свою позицию.

Несколько сотен участников митинга ворвались в здание, устроив там погром. Капитолий освободили через несколько часов. В результате противостояния с правоохранительными органами погибли пять человек, включая одного полицейского.