Жители села Воронково в Приднестровье вечером 6 мая слышали взрывы. Об этом сообщил телеканал «ТСВ-Приднестровье».

«Рядом с приграничным селом Воронково в Рыбницком районе вечером прогремело несколько взрывов. Были замечены дроны», — сообщили журналисты СМИ Приднестровья.

Они отметили, что пострадавших от взрывов нет. Само село находится в семи километрах от границы республики с Украиной. Причины произошедшего пока не разглашаются.

Информация о взрывах в Приднестровье появляется достаточно часто. О стрельбе 5 мая сообщили жители Первомайска. Они сказали, что звуки стрельбы доносились с территории КПП «Кучурган». Их слова подтвердили в силовых ведомствах региона. Представители Украины сказали, что стрельба была связана с учениями.

Ситуация в регионе обострилась в конце прошлого месяца. Информация о попытках диверсиях на телевышке «Маяк» в СМИ появлялась 26 апреля и 3 мая. А 25 апреля произошла серия взрывов в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.