Мир 06 июля 2023, 10:54 Пригожина на территории Белоруссии нет — Лукашенко Лукашенко заявил, что сейчас Пригожина на территории Белоруссии нет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на территории страны нет. Об этом сообщил ТАСС.

По словам белорусского лидера, сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» находятся в своих постоянных лагерях в России.

Реклама

«Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы <…> в своих постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление», — отметил Лукашенко.

Он напомнил, что после Артемовска подразделения вывели в свой лагерь.

По словам Лукашенко, Пригожин находится в Питере или уехал в Москву.

«Но на территории Белоруссии его нет», — отметил президент.

Лукашенко пояснил, что решение о перемещении «вагнеровцев» в Белоруссию зависит от руководства компании и российских

Ранее военкоры показали фото нового лагеря ЧВК «Вагнер» в Могилевской области Белоруссии.