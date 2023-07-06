06 июля 2023, 10:54
Пригожина на территории Белоруссии нет — Лукашенко
Лукашенко заявил, что сейчас Пригожина на территории Белоруссии нет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на территории страны нет. Об этом сообщил ТАСС.
По словам белорусского лидера, сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» находятся в своих постоянных лагерях в России.
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«Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы <…> в своих постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление», — отметил Лукашенко.
Он напомнил, что после Артемовска подразделения вывели в свой лагерь.
По словам Лукашенко, Пригожин находится в Питере или уехал в Москву.
«Но на территории Белоруссии его нет», — отметил президент.
Лукашенко пояснил, что решение о перемещении «вагнеровцев» в Белоруссию зависит от руководства компании и российских
Ранее военкоры показали фото нового лагеря ЧВК «Вагнер» в Могилевской области Белоруссии.
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Александр Лукашенко
Евгений Пригожин
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