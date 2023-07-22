Мир 22 июля 2023, 14:27 Пригожин зарегистрировал компанию в Белоруссии Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин зарегистрировал в Белоруссии компанию по недвижимости РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин зарегистрировал в Белоруссии компанию по управлению недвижимостью. Об этом сообщил «Интерфакс».

По данным источника, официально компанию зарегистрировали 19 июля, ее назвали «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Юридическим адресом организации указали деревню Цель в Осиповичском районе, где в настоящее время дислоцированы бойцы «Вагнера».

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Основным видом деятельности предприятия назвали управление недвижимым имуществом. Ее руководителем по документам является Евгений Пригожин, а собственником — ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».

Группа компаний «Конкорд» включает в себя средства массовой информации, предприятия общественного питания, ЧВК «Вагнер» и строительные фирмы.

Собственник всех компаний — Пригожин, который в июне предпринял попытку вооруженного мятежа.