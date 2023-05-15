Мир 15 мая 2023, 00:40 Пригожин высмеял статью The Washington Post про его «встречу» с Будановым Пригожин объяснил, почему The Washington Post удалил статью про его «встречу» с Будановым Соцсети

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин иронично прокомментировал недостоверную статью газеты The Washington Post о том, что он якобы встретился с украинскими разведчиками в Африке. Заявление опубликовала пресс-служба бизнесмена.

Американское издание ранее обнародовало интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Журналисты задали ему вопрос по поводу «встречи» Пригожина с офицерами украинской разведки в Африке. Позже эту часть беседы убрали из материала.

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Редакция Live24 спросила у бизнесмена, действительно ли он общался с начальником ГУР Кириллом Будановым. Пригожин ответил, что ему нечего скрывать от иностранных спецслужб.

«Да, конечно, могу подтвердить эту информацию. Мы до сих пор с Будановым находимся в Африке», — в шутку заявил бизнесмен.

По его словам, издание удалило фрагмент статьи из-за того, что «они не купили вовремя билеты», и, если кто-то узнает, что «The Washington Post еще в Африке, им продадут бизнес-класс задорого».

Ранее Пригожин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лукавит, когда говорит о том, что нужно еще немного времени для начала контрнаступления. Глава ЧВК отметил, что оно уже «идет полным ходом».