Мир 08 апреля 2023, 22:01 Пригожин попросил Макрона обеспечить безопасность сына главы Русского дома в ЦАР Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин попросил Макрона обеспечить безопасность сына Сытого РИА «Новости»

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Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он попросил французского лидера обеспечить безопасность сына главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, сообщила пресс-служба предпринимателя в Telegram-канале.

«Уважаемый господин президент! <…> Сын Дмитрия Сытого является гражданином Франции и проживает на территории Франции. Прошу вас дать поручение обеспечить сыну Дмитрия достойную охрану от террористов, которые пытались совершить покушение на Дмитрия Сытого», — говорится в письме Макрону.

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Глава Русского дома в ЦАР приложил немало усилий для борьбы с терроризмом в Африке, отметил Пригожин. На Дмитрия Сытого было совершено покушение 16 декабря 2022 года, также поступали угрозы в адрес его сына.

Сытого после того, как в ЦАР у него в руках взорвалась начиненная взрывчаткой посылка, госпитализировали. Позже его в тяжелом состоянии эвакуировали в Россию.