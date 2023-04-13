Мир 13 апреля 2023, 17:36 Пригожин передал Евросоюзу «голубую метку» Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: включаем Евросоюз в «голубой список» Telegram

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ЧВК «Вагнер» включил Евросоюз в «голубой список» и передаем ему «голубую метку». Об этом сообщил ее основатель Евгений Пригожин. Бизнесмена процитировала его пресс-служба в Telegram-канале.

Пригожин таким образом отреагировал на включение частной военной компании в черный список ЕС. В него также добавили агентство международной информации «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН).

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«Не знаю, что такое черный список, знаю, что у пиратов была „черная метка“», — сказал Пригожин.

Он вспомнил анекдот о «голубой метке» и пиратах.

В четверг, 13 апреля, стало известно, что ЕС расширил черный список в отношении России и внес в него Пригожина. В Евросоюзе сочли, что бойцы «Вагнера» несут ответственность за поддержку действий, которые угрожают независимости Украины. РИА ФАН обвинили в пропаганде действий ЧВК.

Ранее Пригожин навал «ударом ниже пяток» введенные Канадой санкции против его компании.