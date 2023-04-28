Мир 28 апреля 2023, 21:20 Пригожин ответил на попытки ЦРУ обвинить ЧВК «Вагнер» в гибели китайцев в ЦАР Пригожин опроверг обвинения ЧВК «Вагнер» в гибели граждан КНР в ЦАР РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о розыске бандитов, убивших граждан Китая в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Слова предпринимателя привела его пресс-служба. Преступников нашли, а все отчеты об их розыске передали руководству Китая.

Ранее ЦРУ обвинило бойцов «Вагнера» в гибели иностранцев на месте золотодобычи в Чимболо. Прокомментировать это заявление Пригожина попросили журналисты The New York Times. Он пояснил, что все отчеты о розыске убийц уже у китайских властей.

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«Дело было следующим образом: бандиты убили китайцев, ЧВК „Вагнер“ оказала всю необходимую помощь, в том числе в розыске этих бандитов», — сказал предприниматель.

Бандитов нашли, отметил он. Также найдены вещественные доказательства и человек, который сознался в содеянном.

«Попытки ЦРУ нас обвинить — это то же самое, что обвинить сейчас президента [Джо] Байдена в изнасиловании Анджелы Дэвис. В остальном ваши вопросы носят провокационный, хамский характер», — добавил Пригожин.

ВСУ, по его словам, начнут контрнаступление в зоне спецоперации после 2 мая. Бизнесмен не исключил, что украинская армия пойдет в атаку в День Победы, чтобы «испортить праздник».