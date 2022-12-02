Мир 02 декабря 2022, 01:42 Пригожин объяснил, почему «Вагнер» не подходит под критерии террористической группы Пригожин: «Вагнер» в отличие от США никогда не занимался терроризмом РИА «Новости»

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Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что группа не соответствует ни одному критерию террористической организации. Так он прокомментировал информацию о том, что США рассматривают возможность признать «вагнеровцев» террористической группировкой. Его слова в социальных сетях опубликовала пресс-служба принадлежащей Пригожину компании «Конкорд».

Он добавил, что в законах Штатов три пункта и девять подпунктов касаются терроризма. Изучив их, Пригожин высказал мнение, что сами США подходят под эти критерии.

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«ЧВК „Вагнер“ ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит», — сказал бизнесмен.

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Он также перечислил заслуги, которые, есть у группы «Вагнер». Бойцы ЧВК остановили геноцид русского населения в Донбассе в 2014 году, не позволили устроить госпереворот в Центральноафриканской республике, а также уничтожили множество террористов в Африке, перечислил Пригожин.

По мнению основателя ЧВК, «вагнеровцы» всегда защищали интересы России и боролись с терроризмом и бандитизмом.

«И будут продолжать это делать при любых обстоятельствах», — добавил Пригожин.

Агентство Bloomberg рассказало, что признание ЧВК «Вагнер» террористической структурой позволит США преследовать как самих членов ЧВК, так и их активы по всему миру.